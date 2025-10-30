Sheinbaum Revela Fecha Oficial de Visita de Macron y el “Interés Mayor” de México por la Reunión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló hoy 30 de octubre de 2025 la fecha oficial de la visitad del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a nuestro país y detalló cuál es el «interés mayo» de México por esta reunión.

Hace casi un año, Macron y Sheinbaum tuvieron una reunión en Brasil, en el marco de la cumbre del G20.

En febrero de este año, Macron tuvo un encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, donde abordaron la guerra en Ucrania.

¿Cuándo viene Macron a México?

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo reveló la fecha oficial de la visita de Emmanuel Macron a México y parte de la agenda.

Macron viene el 7 de noviembre, se pospuso, nos interesa mucho por unos códices que queremos lleguen a México, es nuestro principal interés, obviamente viene con empresarios para un encuentro con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor es la repatriación de estos códices, que son muy importantes para México.

La mandataria federal señaló que «va a ser muy breve la visita y se está acordando la agenda», por la llegada del mandatario de Francia.

Sheinbaum celebra acuerdo comercial entre Estados Unidos y China

Claudia Sheinbaum Pardo opinó sobre el acuerdo comercial entre los presidentes de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, y China, Xi Jinping, al señalar que «nos da gusto que se haya llegado a un acuerdo con China, siempre hay que celebrar los acuerdos, yo creo ayuda a todo el mundo (beneficia) no solo a Estados Unidos y China».

La mandataria mexicana también habló sobre la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, en la reunión de líderes económicos APEC 2025, que se realizó en Corea del Sur. «Le fue muy bien».

Sobre las reuniones en APEC 2025, Sheinbaum Pardo destacó el encuentro entre Ebrard y Jaimeson Greer, representante comercial de Estados Unidos, «con quien se están revisando las 54 medidas no arancelarias, estamos a punto de terminar esa revisión y avanzar en lo que nos preocupa: los aranceles al acero y vehículos y el inicio de la revisión del tratado. Vamos muy bien ahí».

Por último, dijo que «vamos a esperar a que se llegue al acuerdo entre nuestros secretarios y luego vemos si se da esta reunión con el presidente Trump«.