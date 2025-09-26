Sheinbaum Descarta Tensiones Comerciales con China por Aranceles y Anuncia Plan para Acuerdo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó tensiones comerciales con China, por la propuesta de aumentar aranceles a productos de países con los que México no tiene tratado comercial.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 26 de septiembre de 2025, la mandataria nacional informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió ayer con el embajador de China en México para proponer una mesa de trabajo de alto nivel y así dialogar sobre el tema.

¿Por qué la decisión de aumentar aranceles?

Sheinbaum Pardo informó que el objetivo es que en México haya una balanza comercial positiva, e incluso que las exportaciones sean mayores que las importaciones.

En cerca de cuatro años las importaciones de nuestro país crecieron cerca de 84% (…) Queremos producir más en México para tener una balanza comercial donde las importaciones no sean iguales a las exportaciones.

“En este momento tenemos una balanza comercial positiva, pequeña, pero queremos que sea mayor; qué quiere decir: que exportemos más de lo que importemos”, añadió.

Con esa finalidad también existe el Plan México y se realizan otras estrategias como la marca Hecho en México, indicó.

Lo anterior, pues el Gobierno mexicano también busca que lo que se consume en el país se produzca en territorio nacional.

Y aunado a ello está la propuesta de los aranceles a países con los que México no tiene acuerdo comercial, pero dentro de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, abundó.

“En este momento tenemos una balanza comercial positiva, pequeña, pero queremos que sea mayor; qué quiere decir: que exportemos más de lo que importemos”, añadió.

Con esa finalidad también existe el Plan México y se realizan otras estrategias como la marca Hecho en México, indicó.

Lo anterior, pues el Gobierno mexicano también busca que lo que se consume en el país se produzca en territorio nacional.

Y aunado a ello está la propuesta de los aranceles a países con los que México no tiene acuerdo comercial, pero dentro de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, abundó.

Propuesta de diálogo

Sin embargo, la mandataria nacional puso énfasis en el interés que tiene México de dialogar sobre este tema, por lo cual Ebrard se reunió con el embajador de China.

Evidentemente nos interesa tener un diálogo. Ayer se le planteó al embajador por parte de Marcelo (Ebrard); ya lo había hecho el secretario de Relaciones Exteriores, que ya se había reunido con él, y nuestro embajador en China, Jesús Seade, de que nos interesa mucho tener mesas de trabajo en donde ellos entiendan la situación que se está viviendo y muchas veces con precios muy bajos.

Sheinbaum Pardo aseguró que México tiene muy buena relación con China, y descartó que haya un inicio de tensiones comerciales entre ambos países.