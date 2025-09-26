Trump afirma que el acuerdo en Gaza está «muy cerca» de poner fin a la guerra y asegurar la liberación de rehenes

Esta mañana, el presidente Donald Trump se mostró optimista sobre un acuerdo que pondría fin a la guerra en Gaza y facilitaría el regreso de los rehenes restantes, aunque no detalló cuál sería el plan en marcha para eso.

“Creo que quizá tendremos un acuerdo sobre Gaza, y estamos muy cerca de un acuerdo sobre Gaza; parece que lo tenemos”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

“Creo que es un acuerdo que traerá de vuelta a los rehenes”, añadió. “Será un acuerdo que pondrá fin a la guerra”.

Sus comentarios se producen después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declarara ante los líderes mundiales en las Naciones Unidas que Israel “terminará la tarea” de eliminar a Hamas en Gaza.

Posible plan de paz: en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana, Trump y altos funcionarios estadounidenses propusieron un plan de paz de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza.

El plan propuesto por Estados Unidos incluía varios puntos que el Gobierno ha hecho públicos, como la liberación de todos los rehenes y un alto el fuego permanente, según una fuente informada sobre el asunto.

También describió un marco para gobernar Gaza sin Hamas e incluyó una propuesta para que Israel se retire gradualmente del enclave, según la fuente.

Los líderes árabes que se reunieron con Trump el martes respaldaron gran parte de su plan, pero sugirieron disposiciones que desean añadir, según dos diplomáticos regionales.

Trump se había mostrado optimista anteriormente sobre la proximidad de una solución para poner fin al conflicto de casi dos años, pero los acuerdos fracasaron.

Aun así, Trump ha dejado claro que espera que el conflicto termine pronto. Tiene previsto reunirse con Netanyahu en la Casa Blanca el lunes.