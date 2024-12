Otorgará Infonavit crédito pese a estar en el buró

A diferencia de otras instituciones, si tu comportamiento de pago sobre otros financiamientos no ha sido tan bueno, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no te negará el acceso a un crédito. Esto quiere decir que, el Infonavit sí te puede otorgar el crédito que solicitas, siempre y cuando cumplas con los requisitos de precalificación, aunque no autorices la revisión de tu historial crediticio.