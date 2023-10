De acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador descartó que en la nación exista polarización, por lo que puso en claro que ve mucho optimismo en el pueblo mexicano.

Dicho lo anterior, fue cuestionado por Grupo Cantón sobre ¿Qué opinión o cómo ve a México ve HOY en día?, a lo que respondió que ve al pueblo mexicano optimista, a lo que también mostró una encuesta de la empresa Morning Consult, donde se asegura que él tiene una aprobación de 70 por ciento, muestra de que la gente está “contenta y de buen humor”

“No veo yo la polarización, porque eso se da cuando las sociedades están partidas en dos, eso no sucede en nuestro país, primero porque la mayoría está apoyando a la transformación, no es el 60 por ciento”, puntualizó.

Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional el tabasqueño político explicó que el discurso de la polarización en México solo lo utilizan sus opositores, sin embargo, recalcó que el pueblo está a favor de la Cuarta Transformación.

“Lo otro es que existe una oposición porque vivimos en un país libre, y estamos haciendo valer una democracia, y cuando se aspira a vivir en una auténtica democracia pues hay críticas, cuestionamientos, no hay un pensamiento único y la democracia es eso: diversidad, pluralidad, garantizar el derecho a disentir, garantizar las libertades en todos los órdenes; no reprimir a nadie, no censurar y eso es lo que hay en el país, claro que hay quienes no están de acuerdo y existe es oposición, pero no es la mitad de la población”, expresó.

“Por eso lo de la polarización es discurso, son esquemas, términos, palabras que usan siempre los conservadores, los que no quieren los cambios, siempre recurren a eso, dicen ‘se está polarizando el país, la clase media no está de acuerdo con la transformación, y claro que está de acuerdo con la transformación, ni modo que el 70 por ciento sea los pobres”, subrayó.