La exposición “El jaguar”, un tótem de Mesoamérica es todo un éxito en la República Popular China

La exposición artística “El jaguar, un tótem de Mesoamérica”, presentada en el Museo Provincial de Hunan, Changsha, fue recibida satisfactoriamente por los visitantes en la República Popular China.

La exposición es organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, por medio de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en alianza con el Beijing Kunyuan Culture and Museum Exhibition Co., Ltd.

A través de 146 objetos arqueológicos y ocho etnográficos, la muestra celebra la representación y el legado milenario del jaguar en las culturas del centro y sureste mexicano. Se ordena en tres ejes temáticos: “El jaguar y el agua”, “El jaguar y el maíz” y “El jaguar y el cuerpo”, que exponen la influencia de dichos elementos en las prácticas culturales antiguas.

Tabasco está presente, dado que entre los objetos presentados, destacan monumentos zoomorfos de piedra en gran formato del Museo Regional de Antropología, Carlos Pellicer Cámara, propiedad del estado.

La organización y desarrollo de la muestra museográfica está a cargo de los curadores Natalia Gabayet González, Alejandro González Villarruel y José Luis Rojas Martínez.

Al respecto, Gabayet González aseguró que los guías del Museo Provincial de Hunan se capacitaron en la lectura y comprensión del guion curatorial. Como resultado, logran explicar de forma ejemplar cada material arqueológico, etnográfico, documental y científico expuestos, así como dar a conocer el culto milenario que China y México comparten respecto a los felinos.

Al corte del 20 de agosto, se registró una asistencia de 136,943 personas. Se tenía previsto culminar el evento el 18 de septiembre, sin embargo, en respuesta al favorable recibimiento en el país asiático, la fecha se ha extendido al 08 de octubre de 2023. Posteriormente, este atractivo cultural continuará su viaje por diversos museos chinos hasta septiembre de 2024.

