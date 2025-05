El 27% de candidatos a jueces y magistrados en CdMx no ha mostrado título de abogado

De las 607 candidaturas a un cargo en el Poder Judicial de la Ciudad de México, al menos 163, es decir, el 27% de los aspirantes, no ha mostrado públicamente su título que los acredite como abogados, en la plataforma Conóceles Judicial, del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

A pesar de que dicha plataforma es el espacio oficial para que los ciudadanos puedan conocer el perfil, la trayectoria y las propuestas de los aspirantes a ser jueces, magistrados e integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial local, más de una cuarta parte de los que contienden ha decidido no mostrar su título profesional en ese sitio.

Uno de los requisitos para competir por un cargo judicial en esta elección es ser abogado titulado.

Requisitos para postularse a elección judicial

Además, de acuerdo con los lineamientos dictados por el IECM, es obligatorio para los aspirantes publicar su información personal y profesional en la plataforma Conóceles Judicial, pero incluso así, decenas de aspirantes han decidido contravenir esas reglas.

De esos 163 candidatos y candidatas que ocultan su título, 124 contienden por un juzgado, 36 buscan alguna magistratura y tres aspiran a una silla en el TDJ.

Pero no sólo ocultan su título. De los 163 aspirantes que no muestran ese documento, 119 tampoco han exhibido su cédula profesional.

Es decir, el 20% de los aspirantes no ha transparentado ni el título ni la cédula; en este caso, se trata de 86 candidatos a jueces, 30 candidatos a magistrados y tres aspirantes al TDJ.

Entre los datos que los candidatos deben publicar en la plataforma Conóceles Judicial, también se incluyen sus redes sociales en las que, de acuerdo con la reforma judicial, es el espacio autorizado para hacer campaña electoral.

Pues no tienen permitido realizar propaganda ni en radio, ni en televisión ni hacer mítines ni colocar anuncios en el espacio público.

No obstante, hay 47 candidatos que además de no publicar su título, ni su cédula, tampoco dieron a conocer sus redes sociales para que los ciudadanos interesados puedan buscarlos en la red y conocer sus actividades y sus propuestas.

Ellos representan casi el 8% del universo de 607 candidaturas en contienda.

¿Qué pasa con esas campañas?

En entrevista con MILENIO, la consejera Maira Melissa Guerra, integrante del Consejo General del IECM, informó que el organismo tiene detectados 17 casos en los que no han subido ni un solo dato de los más de diez que se piden.

En el caso de los que no han subido su título o cédula, la consejera explicó que muchos no lo han hecho porque se les pidió proteger algunos datos personales sensibles, pero consideró que mientras más tiempo tarden en publicarlos se pierde la oportunidad de que sus potenciales votantes conozcan su perfil completo.

“Les hemos recordado en varias ocasiones, incluso después de que se había cerrado el plazo para que subieran la información, pero desconozco, no sé si ya no quieren hacer campaña o qué pasa”, comentó Guerra.

Dijo que el último día que va a estar abierto el Conóceles es el día de la elección.

“Si ese día nos mandan información y estamos en posibilidades de revisarla y es correcta, la podríamos estar subiendo. El problema es que si las personas se vuelven a confiar y mandan la información muy cerca del último día, como pasó al cierre para iniciar las campañas, eso no va a pasar».

“Ahí, la convocatoria sería para que todas las y los candidatos puedan subir lo más pronto toda su información. Eso a mí me parece que es en beneficio, por supuesto, de ellas y ellos, pero también en beneficio de la ciudadanía”, explicó la consejera.

Por su parte, Gloria Alcocer, académica y especialista en procesos electorales, consideró que el IECM debería ser más estricto con la difusión de esos documentos.

“No debería ser opcional que puedan subir ese tipo de documentación, sobre todo porque se están sometiendo a un proceso de votación y, por principio de máxima transparencia y acceso a la información, deberían subir esos documentos. Creo que no debería de ser solo una invitación”, opinó.

“Y si a nosotros, a la ciudadanía, nos piden ciertos requisitos, documentos, y no son opcionales, creo que una candidatura que está buscando ser electa por la ciudadanía, debería de hacerlo. Y quizás decirle ‘Pues si usted no lo hace, está fuera de la candidatura’”, añadió.

Alcocer consideró que quizás los aspirantes no privilegien la plataforma Conóceles porque aparentemente nadie la visita.

“¿Cuánta gente las visita? Esa es la otra cara de la moneda. Porque entonces se vuelve un círculo vicioso en que las candidaturas pueden decir: ‘Si de por sí nadie sabe que existe, ¿para qué lo subo?’ Al final, eso no debería de ser preocupación de la persona que está compitiendo” dijo.

“Entonces, me parecería que una hipótesis a contestar por qué las candidaturas no están publicitando las cosas como lo deben hacer, es porque probablemente asuman, es una hipótesis mía, que la gente no entra a verlos”, concluyó.