INE plantea usar IA contra lavado de dinero en campañas

Por José Gregorio Aguilar

Viernes 03 de Julio del 2026

La fiscalización electoral podría dar un salto tecnológico sin precedentes: el Instituto Nacional Electoral (INE) analiza la incorporación de inteligencia artificial para vigilar en tiempo real el flujo de recursos en campañas políticas y detectar operaciones sospechosas que pudieran derivar en lavado de dinero.

Frida Denisse Gómez Puga, consejera electoral e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, sostuvo que estas herramientas no solo mejorarían la transparencia, sino que podrían blindar la democracia mexicana frente a la corrupción y la infiltración del crimen organizado. “El uso de IA y aprendizaje automático permite identificar patrones anormales en las transacciones financieras, algo que los métodos tradicionales no logran con la misma precisión”, explicó.

La propuesta, sin embargo, depende de la aprobación legislativa en el Congreso de la Unión, pues su aplicación en las elecciones de 2027 requeriría ajustes normativos. Gómez Puga recordó que en 2017 el INE detectó más de 264 millones de pesos no reportados por los partidos, evidencia de las grietas en los procesos de fiscalización.

Aunque ya existían convenios con redes sociales como Facebook e Instagram para monitorear gastos de promoción, la consejera consideró que integrar la inteligencia artificial en la reforma electoral es clave, dado que gran parte de los recursos se canalizan hacia esas plataformas.

El reto, reconoció, no es menor: falta avanzar en el terreno legislativo y político para que la fiscalización sea realmente efectiva. “Es una de las partes medulares de los procesos electorales: revisar de dónde provienen los recursos, en qué momento se destinan y a quiénes llegan”, concluyó