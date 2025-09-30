Claudia Sheinbaum Designa a Alejandro Encinas como Representante de México ante la OEA

La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Alejandro Encinas como Representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Dicho nombramiento fue enviado al Senado de la República mediante la Secretaría de Gobernación. Mañana martes 30 de septiembre 2025, la Mesa Directiva turnó la propuesta a la Comisión de Relaciones Exteriores para su ratificación.

El documento dirigido a la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, indica que se llevará a cabo una reunión extraordinaria de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores en modalidad híbrida, el martes 30 de septiembre de 2025, a las 17:00 horas, de forma presencial en las Salas 5 y 6.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes Dictámenes con Proyecto de Decreto por el que ratifican los nombramientos expedidos por la Titular del Poder Ejecutivo Federal, a favor de los ciudadanos y la ciudadana: Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América

La actual representante Permanente de México ante la OEA es Luz Elena Baños Rivas, quien está en el cargo desde el 31 de mayo de 2019. Es embajadora de carrera. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano (SEM) el primero de diciembre de 1986.

¿Quién es Alejandro Encinas?

Fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

2005 al 2006. Jefe de gobierno del DF sustituto.

2008. Candidato a la presidencia del PRD.

2011. Candidato del PRD al gobierno del estado de México.

¿Qué es la OEA?

De acuerdo con la página de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es el principal foro regional para el diálogo, análisis de políticas y toma de decisiones en asuntos del Hemisferio.

La OEA reúne líderes de las naciones de las Américas para abordar temas y oportunidades de la región

México forma parte de la OEA desde el 5 de mayo de 1948. México se adhirió a esta organización y ha participado de manera activa y comprometida en cada uno de los momentos clave de la gestación y construcción del sistema interamericano.

México, como país miembro de la OEA tiene el compromiso de, según el Gobierno mexicano de: