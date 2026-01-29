Victoria busca diversificar su economía y fortalecer el emprendimiento

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, aseguró que la capital del estado atraviesa un momento clave para redefinir su rumbo económico, al impulsar la diversificación productiva y el fortalecimiento del emprendimiento local, con el objetivo de reducir la dependencia histórica de la actividad gubernamental.

“Victoria, la ciudad que todos queremos, tiene una historia económica muy clara. Somos capital del Estado, somos sede de los poderes, y durante muchos años nuestra vocación económica ha estado ligada principalmente a la actividad gubernamental”, expresó el edil, al señalar que, si bien esto brinda estabilidad, también representa un reto pendiente.

En ese sentido, subrayó la importancia de proyectos estratégicos como el Puerto Seco, al considerar que permitirá abrir nuevas oportunidades para el desarrollo industrial, logístico y comercial. “Diversificar nuestra economía y fortalecer el emprendimiento, ese reto lo conozco bien”, afirmó.

Gattás Báez habló desde su experiencia personal como empresario, antes de incursionar en el servicio público. “Antes de estar en la actividad política, he sido empresario. Tuve hot dogs, taquerías, perfumerías, refaccionaria, discotecas, y conozco perfectamente bien lo que ustedes están viviendo”, dijo al reconocer el esfuerzo de quienes apuestan por invertir en la ciudad.

“Gracias por apostarle y gracias por creer en Victoria”, añadió.

El presidente municipal destacó que el crecimiento económico no se logra por decreto. “El desarrollo económico no es algo que se decreta, es algo que se construye todos los días”, sostuvo.

Además precisó que este proceso se basa en empresarios que asumen riesgos, emprendedores que generan ideas y organizaciones que capacitan y vinculan al sector productivo.

Durante los últimos cuatro años, Victoria ha mostrado una reactivación económica sostenida, reflejada en la llegada de nuevas franquicias nacionales y cadenas comerciales, principalmente en los giros de alimentos, autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia y servicios, lo que ha contribuido a dinamizar el consumo local y la generación de empleos.

De acuerdo con estimaciones del sector empresarial y registros municipales, la inversión privada acumulada en la capital durante este periodo se cuenta en mil 100 millones de pesos, con una proyección positiva para 2026, año en el que se prevé la consolidación de nuevos proyectos comerciales, de servicios y de logística.

“Desde el gobierno municipal tenemos la convicción de que el crecimiento económico se logra cuando el gobierno y el sector empresarial trabajan juntos, con reglas claras, con puertas abiertas y con respeto mutuo”, afirmó el alcalde, al reiterar que su administración mantiene una política de acompañamiento al emprendedor y al inversionista.

Gattás Báez resaltó que el comercio organizado es un pilar del desarrollo urbano. “Cuando el comercio organizado avanza, se generan empleos, se fortalece el consumo local y se vuelve más dinámica nuestra ciudad”, apuntó.

Finalmente, destacó el papel de Victoria como eje económico del estado.

“Victoria es el corazón de Tamaulipas y ese corazón late con más fuerza cuando hay empresas que creen, cuando hay inversión y cuando hay confianza para emprender”, concluyó.