CANACO Reynosa advierte sobre riesgos de extorsión; pide fortalecer la Ley

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Reynosa, Gildardo López Hinojosa, reconoció que el fenómeno de la extorsión sigue siendo un desafío para el sector comercial y llamó a que las sanciones contempladas en la nueva legislación se apliquen con firmeza para proteger a los negocios.

El dirigente empresarial explicó que, en los últimos años, prácticas irregulares han alcanzado distintos giros comerciales, lo que genera preocupación entre los afiliados. “Es un tema que no podemos ignorar, porque afecta la confianza y la operación de las empresas. Lo importante es que la ley se cumpla y que las sanciones sean efectivas para garantizar seguridad jurídica al comercio organizado”, señaló.

De acuerdo con datos de la cámara, en 2024 y 2025 cerraron alrededor de 200 negocios en Reynosa, de los cuales entre 30 y 40 estuvieron relacionados con situaciones de inseguridad o presiones externas. El resto obedeció a sanciones administrativas, permisos y licencias, lo que refleja también la carga regulatoria que enfrentan los empresarios.

Sobre la perspectiva para este 2026, López Hinojosa consideró que la actividad comercial comienza a repuntar tras la cuesta de enero, aunque persisten retos como la informalidad y el exceso de cobros municipales y estatales. “Si logramos que la ley contra la extorsión se aplique con rigor y que más negocios transiten a la formalidad, el comercio podrá crecer con mayor estabilidad”, afirmó.

El presidente de CANACO Reynosa subrayó que el compromiso de la cámara es acompañar a sus afiliados, promover la denuncia responsable y trabajar de manera coordinada con las autoridades para cerrar espacios a la ilegalidad. “Lo que buscamos es que cada empresa tenga la certeza de que puede operar en un entorno seguro y competitivo”, concluyó