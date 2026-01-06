UNPF critica libros de texto: “no sirven y generan gasto extra a familias”

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Israel Sánchez Martínez, lanzó una dura crítica contra los libros de texto gratuitos, al señalar que “no cumplen con la expectativa académica requerida” y que han perdido utilidad en los procesos de enseñanza, aprendizaje, lectura y escritura.

El dirigente explicó que desde el ciclo escolar pasado, maestros en distintas regiones del país dejaron de utilizar los materiales oficiales al considerar que no aportaban a la formación de los alumnos. “Simplemente los libros no servían y siguen sin servir”, afirmó.

Más allá de la falta de utilidad pedagógica, Sánchez Martínez subrayó el impacto económico que esta situación ha tenido en los hogares. En el ciclo 2024-2025, los padres de familia tuvieron que gastar alrededor de 6 mil pesos en materiales complementarios; para el ciclo actual, debido al efecto inflacionario, la cifra se ha elevado hasta 9 mil pesos adicionales, incluso en escuelas públicas.

El presidente de la UNPF advirtió que este problema se suma a la sobrecarga administrativa y laboral de los maestros, quienes enfrentan menos recursos humanos y más alumnos por atender. “Los libros para los maestros ya representan un problema porque siguen sin disminuirles las cargas administrativas”, señaló.

La consecuencia, dijo, es que los alumnos llegan a las aulas sin aprender lo suficiente, lo que genera un descontrol creciente en los grupos escolares. Esta situación, que ya se venía observando desde el ciclo pasado, se ha intensificado y amenaza con deteriorar aún más la calidad educativa.

Finalmente, Sánchez Martínez llamó a las autoridades educativas a replantear los programas y materiales oficiales, pues de lo contrario se seguirá trasladando la carga económica a las familias y la presión laboral a los maestros, mientras los estudiantes continúan sin alcanzar los niveles de aprendizaje esperados