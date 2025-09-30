Tomás Sánchez abre puertas de la subdelegación del ISSSTE: “la atención debe ser digna y personalizada”

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El subdelegado de Prestaciones Económicas del ISSSTE en Tamaulipas, Tomás Sánchez Lara, reconoció que antes de su llegada al cargo las puertas de la institución estaban prácticamente cerradas para los derechohabientes.

“Las oficinas estaban prácticamente a piedra y lodo”, dijo, refiriéndose a una política de atención que excluía a los ex trabajadores en retiro. Hoy, asegura, cualquier persona puede pasar directamente con él o con su equipo para recibir atención personalizada.

Sánchez, quien se ha preocupado por mantener contacto directo con los pensionados y jubilados, explicó que su gestión ha priorizado el trabajo de campo y el seguimiento puntual de casos. “Si alguien llega conmigo, lo atendemos. Las oficinas están abiertas para todos los que estén haciendo algún trámite”, afirmó.

Aunque reconoce que aún hay áreas de mejora, el funcionario subrayó que se han dado pasos importantes hacia una atención más digna y expedita. “Lo que buscamos es que tengan una respuesta rápida a la situación por la que vinieron”, dijo, destacando que muchas veces los adultos mayores acuden en condiciones de vulnerabilidad, como el uso de silla de ruedas o muletas.

Con estilo cercano y operativo, Sánchez Lara ha implementado una directriz clara: abrir las puertas de la subdelegación y dignificar el trato. “La mayoría de las veces que me dicen ‘requiero esto’, los atendemos de manera personalizada”, señaló.

Actualmente, el universo de atención en Tamaulipas abarca a más de 44 mil jubilados y pensionados. Para Sánchez Lara, el reto es grande, pero el compromiso es mayor: “Seguiremos mejorando. La dignificación de la atención no es un discurso, es una práctica diaria”.