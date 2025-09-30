Didi no paga seguridad social ni contribuye al Estado, denuncia secretario de Transporte

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario de Transporte de Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, denunció que la plataforma Didi no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales ni laborales en el estado, a pesar de operar con más de 8 mil vehículos y descontar el 7 por ciento de cada viaje a sus conductores.

“Sí les descuentan, pero no lo enteran al Estado”, afirmó el funcionario, señalando que Didi se amparó para evitar el pago del 2 por ciento que corresponde por ley.

A diferencia de Uber, que sí está enterando ese porcentaje, lo que representa alrededor de 900 mil pesos mensuales para el Estado, Didi ha evadido el pago durante más de un año, acumulando una deuda estimada en más de 20 millones de pesos. “Todas las empresas tienen que contribuir”, subrayó Núñez Montelongo, quien reveló que ya han sostenido reuniones virtuales con la directora de Didi para exhortarlos a regularizarse.

Además del incumplimiento fiscal, el secretario denunció que Didi no ha registrado ni a sus operadores ni a sus vehículos, lo que representa un riesgo para los usuarios. “Tú pides un vehículo, te dicen cuál va a llegar y quién lo maneja… y no llega ni el vehículo ni el operador que aparece en la app”, lamentó.

En cuanto a la seguridad social, Núñez Montelongo fue claro: “Didi no quiere hacerse responsable de sus trabajadores. Está operando de manera irregular al no registrar ni contribuir con el pago del Seguro Social”. Señaló que el descuento del 7% por viaje es desproporcional y debería sustituirse por una tarifa plana que garantice transparencia y equidad.

Actualmente, hay 12 mil operadores de plataformas en Tamaulipas, incluyendo Uber, Didi, InDrive, Bahía y otras locales. El secretario destacó que plataformas como InDrive y Bahía sí han cumplido con sus registros y pagos, por lo que se está considerando darles preferencia frente a las internacionales. “Didi ni siquiera ha pagado su registro”, afirmó.

La dependencia continúa verificando vehículos y operadores en todo el estado, con avances significativos en Reynosa, Matamoros y Victoria. “Ellos quieren andar bien también”, dijo Núñez Montelongo, reconociendo la disposición de muchos conductores para regularizarse.