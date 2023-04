Todavía prevalece el desempleo para los Albañiles de Victoria afirma la CROC

Por José Gregorio Aguilar

El dirigente de la Unión de Obreros en el Ramo de la Construcción, Lorenzo Balderas Castillo, afirmó que sigue haciendo falta inversión y obra pública en Victoria ya que actualmente solo se están llevando a cabo pavimentaciones que no generan empleo para los albañiles croquistas.

“Ahorita sí todavía está igual, no hay obra aquí en Victoria casi no hay y lo poco que hay y ha habido son pavimentaciones del Ayuntamiento y del Gobierno pero es poca obra; obra, lo que es obra no hay”.

Recordó que desde ya hace tiempo, años incluso, han disminuido las oportunidades de trabajo para los obreros ya que durante el sexenio panista se privilegió a otros municipios, principalmente Reynosa, con la obra pública.

Lorenzo Balderas reafirmó que en la capital del Estado los albañiles sobreviven trabajando en la construcción de viviendas o en pequeñas obras particulares, pero como es de suponerse, es poco el empleo que hay-

“Ahorita todavía nos mantenemos con pura obra particular, pura obrita que sale de la gente, es poco, alguna casita que sale por ahí, bardas, rehabilitaciones, ampliación de viviendas etc”.

El maestro de obras consideró que la industria de la construcción necesita mucho apoyo por parte de los tres niveles de Gobierno, ya que es un sector que tiene un efecto multiplicador porque reactiva la economía también en otros sectores productivos.