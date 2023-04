Inseguridad no ha frenado inversiones en el sur de Tamaulipas: CIEST

Por José Gregorio Aguilar

De acuerdo con el presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST) José Luis del Ángel Sosa, la inseguridad y la violencia que se registra en algunos municipios de la frontera norte, no ha frenado las inversiones para el sur del Estado.

Explicó que en el caso del Sur, la situación es diferente ya que se han podido realizar acciones de prevención exitosas gracias al trabajo coordinado entre las autoridades y la sociedad, a través de la mesa ciudadana, pero reconoció que en el norte del Estado, donde incluso hay algunos lugares considerados focos rojos, siempre ha sido complicado mantener la seguridad.

“Seguimos trabajando en mantener la prevención de toda la zona sur en coordinación con autoridades y si estamos preocupados que en la frontera ha vuelto la violencia algunos puntos rojos en realidad la frontera siempre ha estado complicado sin embargo sabemos hay acciones para controlar todo lo que está sucediendo”.

Por ello reiteró que los proyectos y las inversiones no se detienen en el Sur de Tamaulipas; incluso confirmó que para este año se desarrollarán algunos proyectos de gas y de energía que tendrán de gran impacto para los municipios de Tampico Madero y Altamira.

“En el sur hay varias inversiones para el sector turístico importante, tenemos el proyecto de reconversión del puerto para unir la ciudad con el rio hay un gran proyecto para un hotel en la zona de laguna del carpintero se habla de posible acuario en madero se habla proyectos departamentos y nuevas torres y algunos hoteles igual que para Altamira están por aterrizar inversiones extranjera”.

Aunque dijo no tener el monto de las inversiones, el empresario destacó que tan solo en inversión extranjera se habla que con la instalación de empresas de energía se generarán 4 mil millones de dólares.

“En cartera en inversiones no tengo el monto exacto pero tan solo en gas se habla de 4 mil millones de dólares, empresa de energía, lo demás no lo tengo cuantificado porque no lo han dado a conocer; esas empresas de energía son extranjeras pero la mano de obra es nacional”.