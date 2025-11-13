Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 13 de noviembre -El Congreso de Tamaulipas dio luz verde en comisiones a la creación de la Defensoría de Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, una nueva instancia que busca garantizar asesoría y defensa jurídica gratuita a los ciudadanos durante los procesos electorales.

Esto a pesar de que el Tribunal Electoral de Tamaulipas ya se encarga de realizar esa función sin costo pata los ciudadanos

La propuesta, presentada por el diputado Isidro Vargas, busca cerrar la brecha entre los ciudadanos y las instituciones electorales, ofreciendo acompañamiento legal a quienes enfrenten conflictos, irregularidades o actos de autoridad que vulneren sus derechos políticos.

A diferencia de los partidos políticos, que cuentan con estructuras jurídicas propias, la defensoría atenderá exclusivamente a la ciudadanía, convirtiéndose en una vía directa de acceso a la justicia electoral.

El dictamen establece que la nueva figura contará con una persona titular, dos defensores y personal de apoyo, y operará con recursos ya disponibles en el Tribunal Electoral. Tendrá facultades para representar gratuitamente a ciudadanos ante el IETAM, el Tribunal Electoral del Estado y las salas regional y superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Vargas destacó que en al menos doce estados del país ya existen defensorías electorales que brindan apoyo gratuito, similares a las defensorías públicas en materia civil o penal. “Muchos ciudadanos participan en tareas electorales sin contar con asesoría suficiente; esta figura busca equilibrar el acceso a la justicia”, señaló.