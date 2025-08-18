Tendrá Congreso de Tamaulipas periodo extraordinario de sesiones

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 18 de agosto.-Los diputados locales serán llamados a un periodo extraordinario de sesiones el próximo 26 de agosto para aprobar diversas reformas que fueron avaladas por la Comisión Permanente del Congreso del Estado.

El diputado local Francisco Adrián Cruz Martínez, presidente de la Comisión Permanente, dijo que será el segundo periodo ordinario que se realiza durante el periodo de receso. Con ello se adelantará trabajo y se irán abatiendo rezagos legislativos.

En entrevista, el legislador de Morena expuso «estamos llevando a cabo un análisis de los dictámenes que nos ha he estado enviando el ejecutivo, y estamos aprobando iniciativas de los propios compañeros diputados».

Cruz Martínez sostuvo que durante las sesiones de la comisión permanente se han estado revisando un promedio de 20 asuntos por sesión. Este volumen de dictámenes obliga a los diputados a abrir un periodo extraordinario para desahogar asuntos.

«Vamos a tener pronto ya una sesión extraordinaria para votar en el pleno todos los dictámenes que hemos estado aprobando en la permanente», declaró.