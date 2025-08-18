Egresan con trabajo del ITACE; el modelo dual que transforma vidas en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Claudia Anaya Alvarado, directora general del Instituto Tamaulipeco para la Capacitación y el Empleo (ITACE), asegura que los alumnos que cursan bajo el modelo dual no solo egresan con experiencia práctica, sino también con trabajo garantizado.

Este año, 378 jóvenes egresaron del modelo dual, una estrategia educativa que les permitió aprender en el aula y en el campo laboral al mismo tiempo. Pero lo más notable no son los diplomas, sino que la mayoría ya tiene empleo asegurado.

“Yo le garantizo que todos los de Dual ya tienen trabajo. Salen con trabajo. Porque donde están ahorita, si tienen un buen desempeño, no los quieren dejar ir”.

Desde que asumió el cargo en octubre de 2022, Claudia Anaya dijo haber impulsado una formación que va más allá de lo técnico. En sus palabras, se trata también de valores: lealtad, honor y trabajo, principios que los jóvenes llevan consigo en su día a día.

Muchos egresados continúan sus estudios en universidades como la UAT, apoyados por becas y programas de movilidad nacional e internacional. Otros deciden emprender o consolidarse en el empleo que iniciaron como aprendices. En Altamira, se suman 475 egresados, y en todo el estado, cerca de 1500 jóvenes que acaban de cerrar un ciclo que los conecta directamente con el mundo laboral.

Este 2025 tiene un significado especial: es la primera generación que ingresó junto al gobernador Américo Villarreal Anaya en 2022. Hoy, egresan con orgullo, formación y una ruta clara hacia el futuro, concluyó la directora general del ITACE.