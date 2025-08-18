Más de medio millón de tamaulipecos reciben apoyos federales: Delegado Luis Lauro Rodríguez

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El delegado de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, informó que actualmente más de 560 mil personas en el estado son beneficiarias de los programas sociales federales, con una derrama anual de 19 mil 600 millones de pesos.

En entrevista a su arribo a la ceremonia cívica de honores a la Bandera, Reyes Rodríguez destacó el avance en el programa Mujeres del Bienestar, que este mes incorporará a 45 mil nuevas beneficiarias, quienes recibirán 3 mil pesos bimestrales. Este grupo se suma a las 35 mil mujeres que ya reciben el apoyo, lo que permitirá alcanzar una cobertura cercana a 80 mil mujeres en todo el estado.

Además, anunció el inicio del proceso de incorporación al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigido a quienes han cumplido 65 años. “Invitamos a toda la gente del estado de Tamaulipas a que se acerque a las regiones para recibir atención y posteriormente el apoyo de 6,200 pesos bimestrales”, señaló.

Al ser cuestionado sobre el impacto de estos apoyos en la economía familiar, el funcionario afirmó que se trata de un derecho ganado por quienes han contribuido al desarrollo del país. “Como dice nuestra presidenta, es una retribución justa para quienes entregaron años de trabajo a esta nación. La gente está agradecida, nos lo dicen cada vez que caminamos por las comunidades”, expresó.

El delegado también subrayó que los programas están orientados a cada sector vulnerable, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes. “Considero que estamos muy completos en este esquema. Si hay indicaciones de ampliar la cobertura, lo haremos con gusto. Lo importante es que la ciudadanía esté atendida”, concluyó