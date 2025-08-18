Tarjetón para choferes de plataforma dará seguridad a usuarios: Nuñez Montelongo

Por: José Medina

Armando Nuñez Montelongo Subsecretario del Transporte en Tamaulipas consideró que ha sido buena la respuesta de choferes de Uber y Didi, así como de concesionarios para adquirir los tarjetones para identificar a las plataformas y garantizar seguridad a los usuarios.

Y es que este lunes 18 de agosto implementarán operativos para verificar que tengan los vehículos el tarjetón, de lo contrario serán inmovilizados.

Añadió; «La verdad que ha sido mucho la concientización de ellos, ha habido una respuesta extraordinaria, estamos teniendo grupos de 30 elementos que vienen a sacar su tarjetón de operador a las 9 de la mañana, luego vuelven a venir a las 12, otros 30 y si no da tiempo atendemos otro grupo, y si no los programamos para otro día, la respuesta ha sido extraordinaria»

Explicó que la medida de la implementación no es recaudatoria, sino es de concientización, de sentirse cómodo que el usuario pueda ver el tarjetón pegado en el cristal que sí corresponde a la persona que lo está trasladando. Y eso por seguridad de todo el mundo, tener un registro.

El citado tarjetón tiene vigencia de un año, son dos mil 144 pesos lo que se pagaría.

«Se puede sacar su tarjetón muy rápido, rápido, ellos mismos se dan de alta, ellos mismos se toman su selfie, van y pagan a la fiscal, y aquí se les imprime su tarjetón de operador. La frontera tiene una respuesta extraordinaria, tanto de vehículos como de operadores», manifestó.