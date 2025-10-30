Tamaulipas se prepara para aprovechar el Mundial 2026 y consolidar su impulso turístico

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Torres Hernández, dio a conocer que el estado alista una estrategia para aprovechar el impacto del Mundial de Futbol 2026 y fortalecer los destinos turísticos de la entidad, especialmente la Playa Miramar, la Reserva de la Biosfera El Cielo, la capital del estado y los dos Pueblos Mágicos.

“Nosotros vamos a apostar mucho por vender la playa de Miramar; tenemos un vuelo directo de Monterrey a Tampico y también rutas en la Biosfera de El Cielo, que están siendo muy buscadas por el turismo comunitario”, señaló el funcionario estatal.

Torres Hernández explicó que ya se están explorando zonas para instalar transmisiones de los partidos del Mundial, con el objetivo de aprovechar el flujo turístico que se generará durante la justa deportiva. “Estamos viendo la posibilidad de tener puntos para ver los juegos en la capital y en los dos Pueblos Mágicos; hablaremos con los alcaldes para implementar estas transmisiones”, indicó.

Reconoció que todavía no se define qué selecciones jugarán en Nuevo León, pero consideró que Tamaulipas podría atraer visitantes que acudan a los partidos en estados vecinos, gracias a su cercanía y oferta turística. “Creo que nos va a beneficiar mucho, y como dice nuestra presidenta, queremos que sea el Mundial de todo el país, no solo de las tres sedes”, subrayó.

Respecto a las condiciones de infraestructura y seguridad, Torres Hernández aseguró que Tamaulipas está listo para recibir turismo nacional e internacional. “Claro que sí, están las condiciones dadas para que puedan visitarnos. Ha cambiado mucho la percepción de afuera hacia adentro; hoy se ve otro Tamaulipas en cuestión turística”, sostuvo.

Añadió que el sistema carretero se mantiene en buen estado y continuará recibiendo mantenimiento. “Las condiciones están dadas. Se seguirán dando mantenimientos para tener el sistema carretero en perfectas condiciones, y por nuestra parte, Los Verdes seguirán trabajando para orientar y proteger a nuestros turistas”, detalló.

El secretario mencionó que recientemente sostuvo una reunión con la secretaria de Turismo Federal y los secretarios de todo el país, donde se acordó trabajar de la mano con los alcaldes para definir las estrategias que permitan aprovechar al máximo la proyección del Mundial.