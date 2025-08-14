Tamaulipas inicia ciclo escolar con calendario unificado y entrega de útiles a más de medio millón de alumnos

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, anunció que el ciclo escolar 2025–2026 en Tamaulipas arrancará con un calendario obligatorio de 185 días, el mismo que se aplicará a nivel nacional. Las escuelas normales tendrán un calendario extendido de 190 días, y ambos serán distribuidos en breve para que las familias puedan planear sus actividades.

“Nadie puede quitarle un solo día al calendario”, enfatizó Valdez García, tras reunirse con los 32 secretarios estatales y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Tamaulipas iniciará el ciclo con una matrícula de más de un millón de alumnos, 55,391 maestros y 7,333 escuelas, lo que representa el 3% de la matrícula nacional. El secretario destacó que el sistema educativo estatal es uno de los seis más grandes del país.

Uno de los anuncios más relevantes fue la continuidad del programa de entrega de útiles escolares y uniformes, impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya. Este año se beneficiará a 538 mil estudiantes en 25 municipios, con una inversión de 221 millones de pesos.

“Nos felicitaron a nivel nacional por esta acción compensatoria. El gobernador ha querido que los niños más desfavorecidos reciban sus paquetes escolares”, señaló Valdez García.

Los uniformes incluirán tenis, pantalonera, dos playeras y pantalón, y estarán dirigidos principalmente a zonas rurales y semiurbanas. Este año se suman cinco municipios al programa: Abasolo, San Fernando, Casas, Jiménez y Xicoténcatl.