Morena Tamaulipas presume avance sin cifras claras: Lupita Gómez evita precisar afiliación

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Aunque la presidenta estatal de Morena, Lupita Gómez, asegura que el partido ha superado el 50 por ciento de su meta de afiliación en Tamaulipas, establecida en más de 300 mil personas, evitó proporcionar cifras concretas, argumentando que “esto es cambiante constantemente”.

La declaración se dio en el marco del Consejo Estatal del partido, donde Gómez presentó los acuerdos derivados del Consejo Nacional de julio, incluyendo el Plan Municipalista, la creación de Consejos Consultivos y la conformación de 2,107 comités seccionales.

A partir del domingo 17 de agosto, Morena realizará asambleas informativas semanales para integrar dichos comités, en un proceso abierto exclusivamente a militantes afiliados.

Sin embargo, la falta de datos precisos sobre el avance en afiliación contrasta con la centralidad que el tema tiene en la estrategia territorial del partido. Gómez insistió en que “la gente se está desbordando a afiliarse” y que “ya nos están buscando”, pero cuando se le pidió una cifra actual, respondió: “No te podía decir porque si no, sí lo confundimos ahorita”.

La omisión resulta significativa, considerando que la afiliación es requisito para participar en los comités seccionales y que el partido busca consolidar su estructura rumbo a los próximos procesos electorales. La dirigente tampoco explicó qué mecanismos se utilizan para verificar el avance ni cómo se garantiza la transparencia del proceso.

Mientras Morena promueve una narrativa de participación ciudadana y fortalecimiento territorial, la falta de rendición de cuentas sobre sus propias metas internas deja preguntas abiertas sobre la solidez organizativa del partido en Tamaulipas