Entre el territorio y los lujos: Lupita Gómez defiende a Morena ante escándalos nacionales

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

En medio de señalamientos que han sacudido la imagen de Morena a nivel nacional, viajes ostentosos, prendas de alta gama y estilos de vida que contrastan con el discurso de austeridad, la presidenta estatal del partido, Lupita Gómez, salió al paso con una defensa que mezcla orgullo territorial y resiliencia política.

“Nosotros todos somos gente de territorio, gente de trabajo”, afirmó Gómez, en entrevista reciente. “Estamos tratando de hacer nuestro trabajo lo mejor posible”.

La pregunta que detonó su respuesta fue directa: ¿no afecta la imagen del partido que algunos de sus representantes se exhiban en lujos mientras se presume cercanía con el pueblo? Gómez no esquivó el golpe, pero tampoco lo confrontó de lleno.

“Claro que sí nos merma un poco”, reconoció. “Pero también es cierto que esto no impide que sigamos trabajando y sigamos dando resultados”.

La frase que resume su postura—“trabajo mata grilla”—parece querer zanjar la discusión con una lógica de resultados por encima de percepciones. Sin embargo, en un contexto donde la ciudadanía exige congruencia entre discurso y estilo de vida, ¿basta con trabajar bien para justificar los excesos de algunos?

¿Defensa o evasión?

Gómez insistió en que los ataques provienen de “ciertos actores” que buscan demeritar el esfuerzo de la presidenta nacional y de los liderazgos morenistas. Pero no hubo deslinde claro ni crítica interna hacia quienes han protagonizado los escándalos.

La omisión de nombres, la falta de autocrítica y el énfasis en la “actitud de trabajo” dejan abierta la pregunta: ¿Morena en Tamaulipas se reconoce en el espejo de los lujos capitalinos o prefiere mirar hacia otro lado?