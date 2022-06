Sorpresivamente, despiden a 650 trabajadores de Aptiv2

Por JoSé Gregorio Aguilar

El Sindicato Gremial de Aptiv Victoria ha sido notificado oficialmente por la compañía Aptiv acerca de la reestructuración de su fuerza laboral que afectará a más de 650 trabajadores en la planta Aptiv Victoria 2.

Esta reestructuración atiende a la difícil situación económica y de suministro de insumos a nivel mundial, la cual está afectando no solo la producción de vehículos si no otros sectores, por eso esto no es algo que solo afecte a Aptiv y Victoria planta 2 si no a otras industrias de la localidad

“Se trata de una reducción de producción de los clientes, menos demanda, por lo que la empresa hará ajustes; es importante mencionar que esta baja demanda es general y está afectando a toda la industria, no solo a Aptiv”, dijo Mercedes López, líder del Sindicato Gremial de Aptiv, quien descartó el cierre de la planta. “Existe una muy buena relación con la empresa y se nos ha asegurado que no hay planes de cerrar la planta, se espera que pronto se normalice la operación de las armadoras de autos para que haya posibilidades de regresar estos y más empleos a esta localidad”, aseguró López.

El Sindicato Gremial de Aptiv Victoria estará muy atento de que los trabajadores reajustados reciban su liquidación de acuerdo a lo que les corresponde por ley y mantendrá comunicación constante con la empresa y los trabajadores