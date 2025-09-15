Entrega Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas 300 plantas para reforestación de áreas verdes

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con acciones que refuerzan el compromiso conjunto entre gobierno y sector privado en la construcción de un desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Dirección de Fomento Forestal, llevó a cabo la donación de 300 plantas a la empresa APTIV, destinadas para la reforestación de áreas verdes en sus instalaciones.

En representación del titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, la directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García, entregó personalmente las plantas al gerente de planta APTIV, Héctor Lara, para fomentar la participación de los sectores productivos en el cuidado del entorno.

Este esfuerzo forma parte de una reforestación social en la que participan activamente los trabajadores de APTIV, quienes recibieron 300 plantas de especies nativas como palma enana, anacahuitas, encino, pata de vaca y almendros, todas cultivadas en el Vivero de Tamatán. Estas acciones beneficiarán a entre 200 y 250 personas, fortaleciendo el entorno y la calidad de vida en la comunidad.

“La intención es fomentar reforestaciones sociales mediante la participación directa de los trabajadores en acciones que contribuyan a mitigar los efectos adversos del cambio climático, reforzando así el compromiso ambiental de la empresa y la Secretaría,” señaló Celene Ramírez García.