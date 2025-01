No contempla despidos kemet Victoria en este inicio de año

Por José Gregorio Aguilar

La maquiladora Kemet ha mantenido sus empleos sin despidos en este inicio de 2025. Aunque hay un flujo más o menos constante de nuevos ingresos, muchos de estos empleados no duran mucho debido al horario nocturno laboral lo que puede no ser atractivo para algunas personas afirmó Dolores Zúñiga Vázquez.

Mas que contrataciones son rotaciones debido a que, los nuevos trabajadores que en su mayoría proceden de la Aptiv, apenas unas semanas después de haber entrado, renuncian argumentando que no se acoplan a el horario en esta maquiladora.

“Se ha mantenido estable, contrataciones bueno son rotaciones de personal porque los nuevos que vienen de Aptiv no duran, por el horario, el horario es de 7 am a 7 pm y de 7 pm a 7 am de lunes a jueves y de jueves a domingo, entonces creo que se fastidian o no aguantan, los que se mantienen ahí son los que tienen muchos años ahí trabajando”.

La secretaria general del sindicato, comentó que es interesante destacar que Kemet, a lo largo del año está activamente buscando candidatos para varios puestos, pero el nivel de contrataciones de obreros realmente es bajo, no obstante destacó que por fortuna no se registran despidos y tampoco se contempla adelgazar su plantilla laboral en esta maquiladora victorense.

Por otra parte, y respecto al ausentismo laboral que se registra en esta temporada invernal, Zúñiga dijo que hasta ahora son pocos los trabajadores que han faltado por el frío; es decir, las bajas temperaturas que se registren actualmente en Victoria y en el resto del Estado no es un motivo para que el personal no acuda a trabajar.

Además, kemet es una empresa que les proporciona el transporte gratuito a sus trabajadores, aunque algunos deban caminar algunas cuadras para abordarlo, pero es una ventaja contar con ese medio para poder llegar a su trabajo sobre todo durante la temporada invernal.

“Sí, es una ventaja porque cuando llueve o hace mucho frio, el autobús los acerca más”.