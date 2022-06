Por José Gregorio Aguilar

El filtro sanitario para la prevención de coronavirus en el Cbtis 119 no se ha descuidado afirmó el director Humberto Salvador Meléndez Porras quien informó que desde que se reactivaron las clases presenciales solamente un caso de Covid-19 se ha confirmado.

“Se tienen filtros sanitarios, pero al final el primer filtro es el de casa nunca hemos dejado de checar temperatura y aplicar gel y que todos usen cubre bocas. En la escuela no ha habido brotes, hubo un caso esporádico y cuando es uno no se considera un brote”.

Explicó que los protocolos de las autoridades de salud indican que ante un caso confirmado de la enfermedad no se cierra el plantel, pero sí se tiene que tener en observación al grupo, a los compañeros del estudiante que resultó contagiado.

“El protocolo indica que si hay un caso de Covid se aísla al alumno y se pone en observación a los demás con los que tuvo contacto para ver si tienen síntomas si no, no pasa nada. Después del aislamiento se regresa al salón hubo un solo caso comprobado y luego fuimos al salón para ver a sus compañeros y dimos salida ese día porque no queremos que se suscite lo que pasa en el Cbtis 24”.