Solo dos defunciones se han registrado en la presente temporada invernal

Por José Gregorio Aguilar

El subsecretario de Salud Pública, Marggid Rodríguez Avendaño, dio a conocer que en Tamaulipas solo se han registrado dos defunciones asociadas a las bajas temperaturas, sin embargo, aclaró que lo que detonó la muerte fueron las enfermedades crónicas que padecían las personas.

“Solamente ha habido dos defunciones, sobre todo en personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Fueron atribuidas una de ellas a las enfermedades crónicas propias que padecía ya desde hace más de 10 años, la otra persona además de padecer enfermedad crónica llegó tarde a recibir atención médica”.

En este contexto, argumentó que gracias a las precauciones que ha tomado la población, así como el alto índice de vacunación que se ha logrado en la entidad así como la concientización respecto a la prevención de enfermedades como el Covid-19, ha sido determinante en la contención de este virus.

Pero también, añadió, respecto al tema de la influenza, los casos que se han presentado, en su gran mayoría, no han sido graves y han podido ser atendidos favorablemente.

“Por fortuna gracias a las precauciones que se han tomado, el alto índice de vacunación y sobre todo la concientización de la gente para protegerse ha sido bueno no teneos Covid desde hace tres meses y algo muy importante, que la influenza que se ha presentado ha sido en su mayoría, no grave, eso quiere decir que se han atendido en sus domicilios y solamente ha habido tres casos graves”.

Reiteró que las medidas que ha adoptado el Gobierno y la Secretaría de Salud, cuando se presentan bajas temperaturas, han sido muy efectivas para la prevención de infecciones respiratorias “como suspender clases por ejemplo y sobre todo en algunos casos le recuerdo que quien se sienta enfermo con sintomatología respiratoria tiene que usar cubre bocas para proteger a los demás”.

Respecto a la variante Pirola, aseguró que este virus no ha llegado a Tamaulipas; asimismo pidió no replicar información falsa en el sentido de que el Covid regresó muy fuerte y que había saturación de camas a causa de las hospitalizaciones.

“Quiero también recordarles que desgraciadamente casi siempre existe el sensacionalismo o la intención de crear notas destacables que son alarmantes muchas veces.

Se había dicho que el Covid regresó muy fuerte y que estaban saturadas las camas en hospitales eso no es cierto, antes, en el caso de Covid se establecieron 50camas para atender a los pacientes en sala general Covid y 5 camas para Covid en cuidados intensivos a partir de que ya no se considera una pandemia sino endemia ya no grave entonces se redujeron de 30 a dos camas”.