Sin consentimiento de padres de familia, Operativo Mochila no puede ser obligatorio

Por José Gregorio Aguilar

Si no se cuenta con la autorización de los padres de familia, el Operativo Mochila no puede ser obligatorio, afirmó el presidente de la Alianza de Maestros, Carlos Aguirre Marín.

Cuestionado sobre la iniciativa de ley que hará obligatorio el operativo mochila en escuelas de Tamaulipas, el representante de esta organización reiteró que en el tema de la seguridad escolar es indispensable la participación de los papás de los estudiantes.

“Yo quiero pensar que en el ánimo de buscar la seguridad de los estudiantes este diputado hace esta propuesta más que un tema coyuntural pensando en que quiere darle una solución y seguridad a los alumnos en sus escuelas”.

Imponer una medida de esta naturaleza, como es abrir las bolsas de los alumnos para ver su contenido, es un tema constitucional y forzosamente requiere que se consulte a los padres de familia para que ellos aprueben esa estrategia de prevención.

“A mí lo que me preocupa de la propuesta es que no puedes hacer obligatorio algo que conlleva por fuerza la autorización de los padres de familia o sea imponer una medida de este tipo creo yo que sería incluso hasta de carácter inconstitucional porque aunque si bien es cierto se busca un bien mayor por otro lado no puedes pasar por encima de la autoridad de los padres de familia son sus hijos”.

Carlos Aguirre Marín dijo que los diputados de Tamaulipas seguramente tienen toda la intención de garantizar ambientes seguros en los planteles y buscan el bien común, pero consideró que la iniciativa que presentaron en el Congreso del Estado debería ser modificada en el sentido de fortalecer la participación de los padres de familia en el tema de la operación mochila.

Por último, independientemente de si se implementan esas medidas en los centros educativos, el presidente de la Alianza de Maestros exhortó a los papás de los alumnos a convertir en una acción permanente, revisar las mochilas de sus hijos en sus propias casas.

“Necesitamos tener una serie de constancia y sobre todo acciones de manera continua y no solo cuando sucede algún percance o algún problema porque luego pasa que sucede un incidente y se revisan las mochilas lo hacen una o dos veces y luego ya se olvida la mecánica, entonces es importante establecer un mecanismo de revisión constante y que abone a la participación y el compromiso activo de maestros alumnos y padres de familia”.