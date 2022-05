Si no hay agua o llega de forma irregular a los hogares, lo justo es que el municipio no cobre el servicio

La propuesta fue turnada para su estudio y Dictamen a la Comisión de Recurso Agua y de Asuntos Municipales del Congreso del Estado.

El Congreso del Estado recibió una Iniciativa de Punto de Acuerdo, para exhortar a los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas, a fin de que condonen el pago del servicio de agua potable y alcantarillado a las y los tamaulipecos que no se les brinde materialmente dicho servicio.

Se solicitó la condonación de este pago para quienes reciban el servicio de forma irregular o intermitente, y donde no se cuente con las condiciones de salubridad necesarias para el adecuado uso personal o doméstico.

Asimismo, se hizo un enérgico llamado a los Ayuntamientos del Estado, a que se sensibilicen y solidaricen con las necesidades de millones de tamaulipecas y tamaulipecos que se ven afectadas con esta crisis hídrica que enfrentamos.

Una de las más sentidas necesidades es el abasto de agua potable en los domicilios; pues en algunos municipios el desabasto del vital líquido ha durado semanas sin una sola gota de agua en las llaves, sin embargo, los recibos de cobro del servicio llegan puntuales, siendo en muchos casos, excesivos para la cantidad de agua que reciben.

Además, que gobiernos municipales como el de Victoria, diseñaron un “programa de tandeo”, en el cual dividieron la ciudad en sectores para que, mediante un horario definido todas las personas tuvieran agua en algún momento del día.

“El programa fue un rotundo fracaso, pues no se han respetado los horarios, el abasto del servicio y ni hablar de la calidad y salubridad del agua. Lo justo es que, si no se les proporciona agua o si no tiene los estándares de calidad necesarios para garantizar su uso personal o doméstico, el municipio no cobre el servicio”, se lee en la propuesta legislativa.