SET defiende atención a escuelas multigrado

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 31 de mayo del 2026

Tras el pronunciamiento de la organización Mexicanos Primero, que advirtió abandono en las escuelas multigrado, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, aseguró que este modelo no ha sido descuidado y que actualmente se atiende con materiales, encuentros y capacitación docente.

El funcionario explicó que en el estado existen cerca de 1,800 planteles multigrado, distribuidos en comunidades rurales como Soto La Marina, Jaumave y Miquihuana, donde un solo maestro atiende a varios grados escolares.

“La educación multigrado puede ser bidocente, tridocente o tetradocente. Hemos trabajado mucho en su preparación, dotando de materiales y organizando seminarios y reuniones porque es un área muy sensible que debemos proteger”, afirmó.

Valdez García destacó que, aunque estos planteles parecen sobrecargados, en realidad atienden grupos pequeños de entre 12 y 16 alumnos, lo que permite una atención más personalizada. “Es un esquema muy bonito porque el maestro tiene un acercamiento directo con los estudiantes”, subrayó.

Sobre el presupuesto, indicó que alrededor de 30% de los recursos regulares se destinan a fortalecer la educación multigrado, principalmente a través del FONE y programas de apoyo escolar. “No se ha descuidado, al contrario, hay que fortalecerlo y lo vamos a seguir apoyando con material escolar y cursos”, aseguró.

El secretario reconoció que el reto es permanente, pero insistió en que la administración estatal ha dado herramientas para que los docentes enfrenten las particularidades de este modelo. “La educación multigrado es parte esencial de la cobertura educativa en Tamaulipas y vamos a seguir respaldándola”, concluyó.