Iloldi Reyes asegura estar limpio para contender en Victoria

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 31 de mayo del 2026

El secretario del Trabajo de Tamaulipas, Gerardo Iloldi Reyes, aseguró que está en condiciones de enfrentar cualquier revisión o filtro que establezca el INE o los partidos políticos para la selección de candidatos rumbo a la elección municipal de 2027.

El funcionario, quien anteriormente se desempeñó como secretario de Seduma en el municipio y subsecretario de egresados del Estado, recordó que ya ha respondido a los señalamientos de enriquecimiento ilícito que se presentaron en su contra el año pasado ante la Secretaría Anticorrupción.

“He enfrentado cada acusación por la vía legal, acreditando mi situación patrimonial. Estoy tranquilo y apto para cualquier verificación”, sostuvo.

Su declaración ha sido prudente y sin confrontaciones, pues nunca menciona nombres ni señaló directamente a quienes estarían detrás del golpeteo político. Se limita a subrayar que los señalamientos tienen un trasfondo político y que los ha enfrentado estrictamente por la vía legal.

Iloldi Reyes reconoció que las encuestas lo han colocado como uno de los posibles aspirantes a la alcaldía de Victoria, lo que agradeció como muestra de respaldo ciudadano. “Este es un tema de unidad, necesitamos una visión integral que responda al pueblo victorense, no a proyectos personales”, expresó.

El secretario subrayó que su trayectoria política y administrativa le ha permitido construir confianza, y que los ataques en su contra tienen un trasfondo político. “Quienes estamos haciendo las cosas bien debemos seguir haciéndolas bien; quienes no, deben ordenarse”, señaló.

Actualmente, dijo estar concentrado en su responsabilidad al frente de la Secretaría del Trabajo, pero no descartó que los tiempos electorales lo lleven a tomar decisiones futuras. “Dios dirá y los tiempos marcarán el rumbo. De suceder algo, ustedes serán los primeros en enterarse”, afirmó.

Por último, exhortó a dejar de lado el golpeteo político y a privilegiar proyectos de unidad. “Victoria necesita un proyecto de los victorenses, no de unos cuantos”, concluyó