Sepultan el amparo: ciudadano queda a merced del poder, alertan

Con la reforma a la Ley de Amparo se ha decidido desmantelar el último escudo que tenía el ciudadano frente al poder, aseveró la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

«Lo vuelve inservible y fortalece a la autoridad», acotó.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional expresó su preocupación por la reciente reforma a la Ley de Amparo, calificándola como un retroceso «individualista, recaudatorio y regresivo para los derechos humanos».

Guillén Vicente señaló que, más allá de la cuestionable retroactividad contemplada en uno de los transitorios, esta reforma impacta negativamente en la justicia mexicana.

Destacó que el amparo ha sido una de las figuras que más han dignificado el papel de México en la justicia mundial.

La diputada advirtió que esta reforma podría afectar a cualquier ciudadano, ya que «cualquier día, cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros puede amanecer sin acceso a sus cuentas bancarias o con su negocio clausurado, y no habrá forma de desmentirlo o de revertirlo».

Guillén Vicente concluyó que, con esta reforma, «el amparo se vuelve inservible porque limita las suspensiones, redefine quién puede quejarse y fortalece a la autoridad», dejando a los particulares indefensos ante el gobierno.