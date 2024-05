Sección 30 va con Claudia Sheimbaum

Por José Gregorio Aguilar

El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, manifestó que los maestros de Tamaulipas están a favor de las propuestas de la candidata Claudia Sheibaum.

Entrevistado en el festejo del Día del Maestro, al dirigente sindical se le vio sonriente y acompañado de la secretaria de Educación Lucía Aimé Castillo Pastor cuando todavía hace un par de meses todavía pedía su salida de la dependencia.

En esta ocasión, la entrevista versó sobre la línea que tiene la Sección 30 a favor de Morena aún y cuando Rodríguez Treviño afirma y reafirma que ya no hay voto corporativo, y que en el SNTE los maestros son libres de votar por el candidato que quieran pues se está viviendo una etapa de democracia y libertad de expresión en México.

Aunque no desestimó que “algunos”, docentes no están a favor de Claudia Sheimbaum, el secretario general de la Sección 30 sintetizó que la gran mayoría del magisterio se pronuncia a favor de Claudia porque dará continuidad al trabajo que a favor de los maestros ha hecho López Obrador.

“Confiamos en Claudia, ella va a ser, siempre hay si en casa somos 5 hay uno que no está a favor es la libertad que tenemos en los maestros hay gente que no está de acuerdo pero yo lo veo en los hechos, es una mujer leal, aquí no es porque sea mujer, no, se trata de los valores”.

Dijo que tan solo este martes en Nuevo Laredo la candidata de Morena a la alcaldía, Carmen Lilia Cantú Rosas sostuvo un multitudinario encuentro con los trabajadores de la educación, quienes de forma libre y sin presiones acudieron a este evento, el cual que según dijo es un presagio del apoyo que también tendrá el 2 de junio la doctora Claudia Sheimbaum

“Ayer hubo evento en Nuevo Laredo con Carmen Lilia fueron más de 4 mil 500 maestros y hay libertad, nosotros respetamos la libertad que marca la constitución pero el maestro ve hechos y ningún presidente ha hecho tanto. Que sucedió con presidentes anteriores acabaron con todos nuestros derechos Peña Nieto, Calderón nos quitaron conquistas sindicales y yo como sindicalista tengo que cuidar la educación pública”.

Finalmente, Arnulfo Rodríguez Treviño dijo estar muy feliz por la respuesta que el presidente López Obrador dio al pliego petitorio del SNTE cuyos logros se darán a conocer, a detalle, la próxima semana.