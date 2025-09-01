Se reportan 392 casos de dengue en Tamaulipas, 161 con posibles complicaciones graves

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 1 de septiembre .- La Secretaría de Salud Federal informó que en Tamaulipas se han registrado 392 casos confirmados de dengue, de los cuales 161 presentan signos que podrían indicar formas graves de la enfermedad, según datos del más reciente Boletín Epidemiológico.

Del total, 231 casos han sido clasificados como dengue no grave. De estos, 97 corresponden a hombres y 134 a mujeres.



Asimismo, se han documentado 152 casos de «dengue con signos de alarma», una categoría que implica un mayor riesgo de complicaciones. En este grupo, 58 pacientes son hombres y 94 son mujeres.



En cuanto a los casos más severos, la autoridad sanitaria confirmó 9 episodios de dengue grave, de los cuales 8 afectan a mujeres y 1 a un hombre.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a mantener y reforzar las medidas preventivas, ante la combinación de lluvias y altas temperaturas que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue.

Las autoridades reiteraron la importancia de eliminar criaderos, utilizar repelente y acudir al médico ante cualquier síntoma como fiebre alta, dolor muscular o sangrados inusuales.