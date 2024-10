Se presentó Ismael García Cabeza de Vaca al Congreso de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

Con un amparo “en la bolsa” y ya gozando de fuero constitucional, se presentó por primera vez al Congreso del Estado el diputado local, Ismael García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN).

Al afirmar que no había asistido por padecer Covid, el ex senador sostuvo que ya no hay ningún impedimento legal para que ejerza su cargo de diputado plurinominal, luego de que se especulaba que había órdenes de aprehensión en su contra, “la verdad es que ahorita no existe ningún impedimento legal para que el día de hoy esté yo aquí ejerciendo mis funciones como diputado local”.

Sobre la especulación de presuntas órdenes de aprehensión en su contra, dijo “eso no lo sé, por supuesto que contamos con un amparo, que es algo que también es del dominio público, pero hay que tomar en cuenta que estamos hoy enfrentando a un gobierno represor y dictatorial y el amparo es método de defensa de cualquier ciudadano mexicano”.

García Cabeza de Vaca dijo que llega al Congreso de Tamaulipas a representar “a una parte bastante considerable de la población, no todos están de acuerdo con lo que está pasando en el país, no todos están de acuerdo con lo que está pasando en el Estado de Tamaulipas y definitivamente yo represento a todas esas voces que no están de acuerdo”.

Sostuvo “vamos a exigir lo que le corresponde a Tamaulipas por ley y por derecho, lo que le corresponde a los tamaulipecos, y aquí estaremos siempre levantando la voz. Yo creo que, como ciudadano, pero sobre todo como diputado de Tamaulipas tenemos el derecho a exigir seguridad y bienestar para todos y es una obligación del gobierno del estado darle certeza y seguridad a los tamaulipecos”.