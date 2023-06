Se burlan de Gattás por afirmar que es abogado

Por José Gregorio Aguilar

El alcalde Eduardo Gattás Báez, que llegó a la presidencia municipal por Morena, no tiene licenciatura ni cuenta con cédula profesional y carece de registro alguno ante el Registro Nacional de Profesiones.

Sin embargo, aun así, en un video que circula en redes sociales, uno de los peores alcaldes que ha tenido Victoria, se atrevió a afirmar, muy seriamente, que es abogado pasante.

“Yo realmente soy abogado pasante, no me titulé, me falta mucha experiencia en ese ramo, apenas estoy con la titulación”.

Como es de esperarse, muchos ciudadanos se burlaron de ese comentario y lo tacharon de burro, sonso y bocón.

“Quien es el sonso ese”, “está bárbaro, ya se volvió loco totalmente fuera de sí”, entre otros comentarios más ofensivos.

Otros le reprocharon que si realmente es abogado, porque no respetó las leyes y el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores firmado legalmente ante las autoridades competentes y que arbitrariamente Gattás le quitó una serie de prestaciones a los sindicalizados.