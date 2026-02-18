Sacude crisis de adicciones a Tamaulipas y plantean ley urgente

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 18 de febrero.- El aumento de las adicciones encendió las alertas en Tamaulipas, donde se impulsa una nueva ley para contener lo que ya es considerado un problema social que golpea a jóvenes y familias enteras.

La propuesta surge ante el crecimiento de casos de consumo de sustancias y la falta de mecanismos eficaces para prevenir y atender a quienes han caído en la dependencia.

El plan contempla acciones de detección temprana, atención a víctimas y apoyo directo a familias que enfrentan esta problemática sin respaldo suficiente.

También busca obligar a las autoridades a coordinarse para frenar el avance del consumo, ampliar la atención médica y reforzar los procesos de rehabilitación.

El diputado Alberto Moctezuma Castillo dijo que “presenté en el Congreso del Estado iniciativa para crear un nuevo ordenamiento ‘Ley para la Prevención y Rehabilitación de las Adicciones en Tamaulipas. Es una propuesta con sentido humano, que busca prevenir a tiempo, acompañar a las familias y brindar oportunidades reales de rehabilitación”

Mientras la propuesta avanza para su revisión, el problema de las adicciones continúa creciendo y presionando a los servicios de salud y a las comunidades.

De aprobarse, la legislación obligaría a implementar medidas urgentes de prevención y rehabilitación para contener una crisis que amenaza con agravarse en el estado.