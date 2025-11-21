Restauranteros de Tamaulipas cumplen con la Ley Silla sin costos adicionales: Canirac

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El dirigente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Juan Pablo González Martínez, afirmó que el sector restaurantero no ha enfrentado dificultades para implementar la Ley Silla, a diferencia de las maquiladoras que han señalado complicaciones.

“Nosotros vemos esta ley como una oportunidad. No es difícil para nosotros implementarla porque nuestra infraestructura no es tan grande y la ley garantiza un derecho básico: que quienes trabajan largas jornadas de pie puedan descansar de manera adecuada”, expresó.

El líder de la industria gastronómica subrayó que la norma es especialmente relevante para meseros, cocineros y personal de piso, quienes pasan gran parte del tiempo en bipedestación. “La ley no busca entorpecer la operación, sino proteger la salud de nuestro personal”, dijo, al destacar que contar con espacios de descanso dignos fortalece la dinámica laboral en los restaurantes.

El dirigente explicó que Canirac elaboró y distribuyó una guía completa entre sus afiliados para facilitar la aplicación de la ley sin afectar la operación de los negocios. “Es una ley muy sencilla de aplicar y no hemos tenido mayor problema”, aseguró.

La guía incluye recomendaciones específicas según la actividad: bancos altos para hostes, sillas ergonómicas para cajeros o modelos con reposapiés, siempre documentando la evaluación de cada puesto.

González Martínez enfatizó que la implementación de la Ley Silla no ha implicado gastos extra para los restauranteros. “Los cambios son razonables y pueden adaptarse al espacio de cada restaurante”, señaló, al remarcar que el cumplimiento ha sido natural y sin fricciones para el sector.

La postura de Canirac coloca al gremio restaurantero como ejemplo de adaptación: mientras otros sectores han manifestado dificultades, los restaurantes de Tamaulipas aseguran que la Ley Silla se cumple sin costos adicionales y con herramientas claras para proteger la salud de sus trabajadores.