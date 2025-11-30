Restablece IMSS suministro completo en toda su red médica de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 30 de noviembre.– El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que el suministro de medicamentos quedó restablecido en su totalidad en las unidades médicas de la Región Noreste, al señalar que “abastecimos al cien por ciento las 121 Unidades Médicas de la Región Noreste”.

El organismo difundió el informe a través de redes sociales, donde destacó que “gracias a las 71 Rutas de la Salud, las farmacias en Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Veracruz ya cuentan con abasto total”.

En Tamaulipas operan 51 clínicas y hospitales del IMSS, entre ellos Unidades Médicas Familiares, que dependen del surtido regional para mantener la atención continua a miles de pacientes.

La institución enfatizó que lo fundamental es que “los medicamentos ya están en manos de las familias y comunidades que los necesitan”, luego de varios meses de reportes sobre retrasos y carencias.

El operativo incluyó recorridos diarios, centros de acopio regional y ajustes en la programación de entregas para evitar nuevos faltantes en las próximas semanas.

Datos recientes señalan que el padrón del IMSS-Bienestar en Tamaulipas suma 244 977 personas adscritas en 2025, una población que depende directamente del suministro anunciado.

La institución aseguró que continuará con evaluaciones periódicas para verificar que el abasto se mantenga estable y que no exista rezago en ninguna unidad médica del estado.