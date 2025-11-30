Asegura Tamaulipas 73 mil espacios para nuevo ingreso a preparatorias

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 30 de noviembre.– Tamaulipas afirmó contar con espacios suficientes para asegurar la cobertura total en el nivel medio superior, con alrededor de 73 mil lugares disponibles para estudiantes de nuevo ingreso, informó el secretario de Educación, Miguel Valdez García.

El titular del sector educativo explicó que la estrategia estatal busca garantizar que todas y todos los jóvenes que concluyan la secundaria continúen sus estudios, por lo que se reforzará la política de absorción mediante acciones específicas para cada plantel y región.

Entre las primeras medidas, señaló el arranque de la campaña Sueña, Proyecta y Alcanza, cuyo propósito es incentivar a adolescentes a mantenerse en las aulas a través de actividades de orientación, acompañamiento y prevención del abandono escolar.

Valdez García indicó que también se aplicará una encuesta dirigida a madres y padres de familia, a fin de conocer inquietudes, expectativas y propuestas sobre la continuidad académica de sus hijas e hijos y con ello fortalecer la toma de decisiones en cada hogar.

Recordó que en la entidad operan 14 subsistemas de educación media superior, cada uno con un examen distinto de ingreso; por ello, la estrategia contempla unificar la evaluación. “Ahora nos hemos puesto de acuerdo y le vamos a llamar examen diagnóstico porque no es una admisión; todos tienen el derecho a seguir en la preparatoria, y la idea de unificar es poder ordenar y ofrecer más espacios de manera organizada en las preparatorias”, enfatizó.

Otra de las acciones anunciadas será visitar todas las secundarias del estado para presentar, mediante actividades dinámicas y el uso de tecnología, la oferta educativa disponible en cada región, con el fin de incentivar a las y los estudiantes a continuar con su preparación académica.

El funcionario destacó que la absorción escolar pasó del 88 por ciento al inicio de la administración al 95 por ciento en la actualidad, un avance que calificó como significativo para el desarrollo educativo del estado.

Subrayó que este incremento obliga a fortalecer el vínculo con las familias. “La verdad es que son 7 puntos porcentuales muy positivos; por eso hay que concientizar a las madres y los padres de familia, ya que ahora es una obligación de los papás llevarlos a la media superior. Es un derecho constitucional que tienen todas y todos los alumnos”, afirmó.