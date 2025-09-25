Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 25 de septiembre– La operación de la Guardia Nacional ha incidido en la reducción de los índices delictivos en el país, aseguró el diputado local Marco Antonio Gallegos Galván, quien adelantó que la nueva reforma para normar a esta corporación traerá beneficios a las entidades federativas.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social en el Congreso del Estado señaló que en breve llegará la minuta del Senado sobre la reforma de la Guardia Nacional para que sea analizada por la Legislatura tamaulipeca.

Destacó que el Congreso de Tamaulipas se ha distinguido por ser una de las primeras cámaras legislativas en el país en respaldar y aprobar las minutas federales que refuerzan el marco de seguridad.

«A nivel nacional tenemos mejoras en muchos estados, había lugares en los que la situación estaba muy complicada, todavía se tienen algunos puntos en los que hay que reintensificar los esfuerzos», declaró el legislador.

El diputado por Reynosa añadió que «pero los números ahí están mejorando en todos los índices de delitos de alto impacto en toda la República», al resaltar las tendencias a la baja en materia delictiva.

Gallegos subrayó que los resultados del Gobierno Federal también se reflejan en Tamaulipas, donde «es un tema que el gobernador atiende todos los días presidiendo las mesas de construcción de la paz».

Consideró que dichas mesas representan un termómetro esencial para evaluar las necesidades puntuales en seguridad y reforzar las acciones en los municipios con mayor incidencia.

El legislador puntualizó que las estadísticas de seguridad en Tamaulipas provienen del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, lo cual garantiza la veracidad de las cifras. Señaló que es imposible que los datos estén maquillados y, por el contrario, muestran los avances de la entidad en el combate a la delincuencia.