Respalda Rigo a maestros que pararon labores en Victoria

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez, respaldó la postura de los 46 trabajadores de la educación de la escuela primaria “Francisco Márquez”, para no cambiarse de zona escolar debido a que se violentaron sus derechos al no tomarlos en cuenta “y si no quieren, moverse nosotros los respaldamos para que ahí se queden”.

Al ser entrevistado sobre la inconformidad de los maestros, trabajadores administrativos y de apoyo de la escuela primaria ubicada en la calle Niño Artillero con Agustín Melgar de la colonia Chapultepec en ciudad Victoria, dijo que no se permitirá que se violenten los derechos de los trabajadores cuando sin justificación se les quiere mover de la zona 151.

“Los cambios deben ser voluntarios, se debe de tomar en cuenta a los secretarios generales y contar con la anuencia del trabajador y si el personal no está de acuerdo en cambiarse respaldaremos siempre su postura, no la de planeación, porque de ninguna manera permitiremos que se violenten sus derechos y sus garantías sindicales”

Cabe destacar que los trabajadores de la educación de la Escuela primaria “Francisco Márquez”, se declararon en paro de labores debido al cambio que se pretende hacer de zona escolar lo cual cambio afecta directamente a los docentes que de entrada argumentan que perderán su antigüedad y sus derechos laborales, como lo señaló la maestra Gloria Castillo.

La escuela fue cerrada por los maestros previa notificación a los padres de familia luego de que la secretaria de educación realizó el cambio a otra zona escolar “Nos están afectando en este cambio de zona y no nos avisaron del mismo, el problema aquí es que con esto nos afectará directamente en nuestra prestación es en nuestra zona y sobre todo en el tema de antigüedad porque las perderíamos”, refieren los trabajadores.