Requiere mil 400 elementos la Guardia Estatal

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas enfrenta un déficit de mil 400 elementos para la Guardia Estatal y poder tener el nivel el óptimo de elementos que requiere la entidad, sin embargo; el 10 por ciento de los 4 mil 100 elementos activos están ya en edad de jubilarse o enfrentan padecimientos crónico degenerativos e incluso algunos imposibilitados para poder laborar, así lo explicó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

Explicó que actualmente continúan con las vacantes abiertas para poder tener más elementos primero para reunir el déficit con el que se cuenta y posteriormente para poder cubrir aquellos que no estén en posibilidades de continuar.

“Tenemos pues un 10 por ciento de elementos que ya están grandes, o que enfrentan algún tipo de padecimiento, son los que siguen por voluntad, pero algunos otros ya no pueden estar en operativo”, expuso.

El titular de la dependencia, explicó que aunque el número no es grande, si representa una baja importante de elementos ya que actualmente tienen 4,100 activos y se requieren 5,500 para poder estar en el nivel óptimo que el Estado requiere.

“Necesitamos un estado de fuerza de unos 5 mil 500 mínimo, para poder cubrir a Tamaulipas, para eso tenemos el proceso de reclutamiento abierto, y los invitamos a que se unan a la Guardia Estatal”, explicó.

Destacó que los policías de Tamaulipas son bien pagados y eso no debería ser impedimento para que se unan a la fuerza policial.

“Están dentro de los policías con mejores sueldos, están en una media nacional importante en cuanto a prestaciones se refiere”, concluyó.