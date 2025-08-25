Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 25 de agosto.-Diputados locales de la Comisión Permanente reprobaron hoy 41 cuentas públicas del 2021, que fueron reabiertas para su revisión, y acordaron pedir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que prepare denuncias penales en contra de los ex funcionarios involucrados,

Se trata de cuentas de órganos descentralizados, municipios pequeños y organismos operadores de agua, principalmente. De la revisión a 44 cuentas del 2021 hecha por la ASE solo se salvan 3: la Comisión de Derechos Humanos, Instituto de Transparencia, Comapa de Miguel Alemán.

Las 41 cuentas reprobadas son: Cobat, Conalep, Comisión de parques y Biodiversidad, Comisión Estatal del Agua, Comapa de Padilla, Comapa de Río Bravo, Instituto de las Mujeres, Instituto del Deporte, ITACE, ITIFE, ITAVU, ITCA, Instituto Tecnológico del Mante.

Además: Universidad de Justicia, Universidad Politécnica de Altamira, Universidad Tecnológica de Altamira, Universidad Tecnológica de Matamoros, Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, Fondo de Fomento a la microindustria, API de Tamaulipas y Promotora del Desarrollo de Tamaulipas y Energía y Alianza S.A. de C.V

Asimismo, los municipios de Aldama, Llera, Ocampo, Tula, y las Comapas de Abasolo, Aldama, Gómez Farías, González, de Ocampo, de San Fernando, de Xicoténcatl, de Matamoros, y los DIF municipales de Matamoros, de Reynosa, de Victoria y el Instituto Reynosense para la Cultura.

Los 44 informes de la ASE, de los cuales 41 terminaron en sentido negativo por incumplimiento, serán sometidas a la consideración del pleno del Congreso en una sesión extraordinaria a la que fueron citados los 36 diputados locales el martes 26 de agosto a las 3 de la tarde.

El diputado Gerardo Peña Flores adelantó que la fracción legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) votará en contra debido a que la revisión es extemporánea, ya que las 44 cuentas públicas ya se habían aprobado en el 2022.

La diputada local, Yuriria Iturbe Vázquez, de Morena, propuso instruir a la Ase para que realice las denuncias penales correspondientes, idea que fue respaldada por la mayoría de los diputados de la Comisión Permanente. Hasta ahora, ninguna de las cuentas reprobadas toca directamente al gobierno central del ex mandatario Francisco Ga4cia Cabeza de Vaca.