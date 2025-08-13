Rendirá 2 informes el alcalde Lalo Gattás

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez adelantó que con motivo de su primer año del segundo periodo al frente de la administración municipal de Victoria, tendría dos informes de labores.

Refirió que haría uno de manera formal en sesión de Cabildo y otro más, en donde rendirá cuentas ante la ciudadanía victorense.

“Primero Dios voy a hacer dos informes, uno en Cabildo que es una entrega del informe al Cabildo es el informe oficial, y voy a hacer otro informe a la ciudadanía, entrevista a su llegada a la Presidencia Municipal para presidir una reunión de Gabinete, el alcalde Eduardo Gattás Báez dijo; “estamos viendo el tema del primer informe de mi segundo periodo. Entonces estamos haciendo una evaluación”, informó.

En ese sentido, Gattás Báez reveló que toda la semana ha sostenido reuniones con los secretarios para recabar información sobre todo el trabajo que se ha llevado a cabo en el último año.

“El primero de octubre cumpliríamos un año del segundo periodo y estamos haciendo una evaluación de todos los trabajos que hemos hecho en servicios públicos, parques y jardines, alumbrado público, barrido manual, obras públicas, cuántas hemos hecho, cuántas vamos a hacer hasta el día del informe, cuántas calles hemos pavimentado. En fin, estamos haciendo una evaluación y para eso es la reunión de gabinete del día de hoy”, refirió.

Por último, el Alcalde de Victoria puntualizó que el informe ante el Cabildo sería en el próximo mes de septiembre.

“El informe en el Cabildo, bueno, es dentro del marco legal, la primera, segunda semana de septiembre lo vamos a hacer. y el segundo informe a la ciudadanía, estamos poniéndole fecha, porque no tiene que ser ya dentro del periodo que marca la ley, porque yo ya lo cumplí, que es un evento ya grande, masivo, ese apenas lo estamos afinando”.