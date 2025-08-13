Buscan implementación de recolección de basura casa por casa

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Debido a que los ciudadanos y sobre todo los dueños de algunas casas en donde se ubican los puntos de recolección de basura ya no quieren que los mismos se utilicen para esta situación, la Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno Municipal de Victoria, busca la implementación de la recolección de basura casa por casa.

El titular de la dependencia, Carlos Charles Ortíz, comentó que es necesario que se implemente este sistema porque en mucho sitios en donde hay puntos de recolección y son hogares de algunos vecinos, ya no quieren que se sigan colocando los desperdicios ahí.

“No en toda la ciudad se ha implementado el servicio de recolección casa por casa, todavía se siguen utilizando los puntos de recolección que mayormente es en esquinas, pero suele haber casas en las zonas y la gente ya no los quiere ahí, entonces buscamos otro punto, es comprensible”, señaló.

Refirió que lo ideal es el implementar la recolección casa por casa.

“Ese sistema es el ideal, pero no se ha logrado implementar todavía, quizá por la costumbre de ir a dejar la basura a algún punto de recolección, solo en algunas colonias ya se hace y esto funciona bien”, especificó.

Dijo que en Victoria es necesario que la gente se acostumbre a este servicio de recolección el cual se deberá de implementar próximamente para hacer más eficiente el servicio.