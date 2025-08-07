Rediseñarán intersecciones en el centro de Victoria para mejorar accesibilidad

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al menos 17 intersecciones ubicadas en esquinas de calles y banquetas del primer cuadro de la ciudad serán intervenidas para mejorar su accesibilidad, anunció el Subsecretario de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) en Tamaulipas, Fernando Daniel Páez Suárez.

“El proyecto contempla el rediseño de sus trazos geométricos, con base en el diseño universal, e incluye la construcción de rampas de acceso”, informó.

El funcionario estatal, explicó que estas obras se ejecutarán en zonas donde ya se han instalado semáforos peatonales inteligentes.

Detalló que las intersecciones se localizan en calles como la Ocho, desde Juárez hasta Carrera Torres, abarcando vías importantes como Juárez, Hidalgo, Matamoros, Guerrero y Abasolo, así como en la intersección de Nueve Berriozábal y Carrera.

Páez Suárez destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral por transformar la infraestructura urbana y garantizar espacios seguros e inclusivos para todas y todos los ciudadanos, especialmente personas con discapacidad, adultos mayores y población vulnerable.

“Es fundamental que nuestras ciudades evolucionen hacia entornos más humanos, accesibles y funcionales, donde todas las personas puedan transitar con seguridad y dignidad”, puntualizó.

Estas intervenciones se suman a las políticas impulsadas por el Gobierno del Estado orientadas a fortalecer la movilidad peatonal y la inclusión en el espacio público.